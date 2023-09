Altaba Incorporated

Unternehmensprofil

Altaba Inc. (zuvor Yahoo! Inc.) agiert als nicht diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft. Das Portfolio besteht insbesondere aus einer Beteiligung an der Alibaba Group Holding Limited (ca. 15%) und der Yahoo Japan Corporation (ca. 36%). Die Gesellschaft hält darüber hinaus Minderheitsbeteiligungen an bestimmten weiteren Gesellschaften. Im Zusammenhang mit dem am 13. Juni 2017 erfolgten Verkauf des operativen Geschäfts an die Verizon Communications Inc. war die Umfirmierung von Yahoo! in Altaba erfolgt.

Offizielle Webseite: http://www.altaba.com