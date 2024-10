Unternehmensprofil

Die American International Group Inc. (AIG) ist einer der weltweit führenden Versicherungskonzerne. Neben dem Kerngeschäft Sach- und Lebensversicherungen hat sich AIG in der jüngeren Vergangenheit zusätzlich die Bereiche Pensionen, Financial Services und Asset Management erschlossen. Über ein 80 Länder umfassendes Netzwerk bietet AIG kommerziellen, institutionellen und Privat-Kunden seine Dienstleistungen und Produkte an. Dabei berichtet der Konzern über die drei Segmente General Insurance (Allgemeines Versicherungsgeschäft), Life and Retirement (Lebens- und Rentenversicherung) and Other Operations, die u.a. das institutionelle Vermögensverwaltungsgeschäft, die konsolidierten Investmentgesellschaften, Versicherungsportfolios in Abwicklung umfassen.

Offizielle Webseite: www.aig.com