American Water Works Company

Unternehmensprofil

Die American Water Works Co. Inc. ist der größte und geographisch diversifizierteste Investor in den Bereichen Wasserversorgung und Abwasser der USA. Das Unternehmen bedient mehr als 14 Millionen Menschen in 24 US-Bundesstaaten. American Water Works betreibt den Großteil seiner Geschäfte über regulierte Versorgungsunternehmen, die Wohn-, Gewerbe- und Industrie-Gebäude sowie andere Kunden wie Behörden mit Wasser versorgt und Abwasserleistungen anbieten. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich marktbasierte Geschäfte aktiv, die ergänzende Dienstleistungen anbieten.

Offizielle Webseite: https://ir.amwater.com