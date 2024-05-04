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Antofagasta

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WKN 867578
ISIN GB0000456144
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 11,05 10,26 8,62 6,61 6,32
    Nettogewinn (Mrd) 2,04 1,83 2,07 1,32 1,30
    Gewinn/Aktie 2,04 1,80 1,35 0,84 0,85
    Dividende/Aktie 0,86 0,79 0,65 0,31 0,36
    Rendite (%) 1,74 1,60 1,46 1,57 1,68
    KGV 23,88 26,26 32,78 23,73 25,27
    KUV 4,41 4,69 5,05 2,97 3,34

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Antofagasta PLC ist eine in Chile ansässige Bergbaugesellschaft, die hauptsächlich mit der Produktion von Kupfer befasst ist. Des Weiteren werden in den Bergwerken der Gesellschaft Gold, Silber und Molybdän gewonnen. Über diese Kernaktivitäten hinaus verfügt Antofagasta über substantielle Engagements im Transportbereich. Unterteilt ist die Geschäftstätigkeit in die Segmente Los Pelambres und Centinela (Bergwerke), Antucoya und Zaldivar (Produktion von Kupferkathoden), Exploration and Evaluation sowie Transport and other transport services. Das Segment Water concession wurde 2015 als discontinued operations geführt. Die Gesellschaft wurde im 19ten Jahrhundert als Eisenbahngesellschaft gegründet.

    Offizielle Webseite: https://www.antofagasta.co.uk

    Aktionärsverteilung