Unternehmensprofil

Die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist als Beteiligungsgesellschaft auf Investitionen in Gesellschaften in Umbruch- und Sondersituationen spezialisiert. Als solche definiert die mittelständische Industrieholding etwa eine ungeregelte Unternehmensnachfolge, signifikante operative Probleme wie auch die Ausgliederung von Tochterunternehmen oder Unternehmensteilen. Dabei erstreckt sich das Engagement der Private-Equity-Gesellschaft vom Erwerb über die Restrukturierung und Sanierung bis hin zur Veräußerung der Beteiligungen. Die Gesellschaft agiert über eigene Akquisitions-Spezialisten wie auch externe Berater und versucht über die Weiterentwicklung der eingegangenen Beteiligungen den Unternehmenswert zu steigern. Dabei werden Bereiche wie Finanzen, Organisation, Produktion, IT, Einkauf, Vertragswesen wie auch Marketing & Vertrieb einer Überprüfung unterzogen. Zum Ende des Geschäftsjahre 2017 belief sich der Portfoliowert der Gesellschaft auf 1.541 Mill. Euro.

Offizielle Webseite: www.aureliusinvest.de