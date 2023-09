Unternehmensprofil

Aviva ist ein weltweit führender, britischer Versicherungskonzern, der neben Großbritannien auch in Asien, Kontinentaleuropa und Nordamerika am Markt auftritt. In Großbritannien ist das Unternehmen eigenen Angaben zufolge sowohl bei allgemeinen Versicherungsprodukten wie auch bei Lebens- und Rentenversicherungen Marktführer. Die operative Tätigkeit unterteilt der Konzern in Long-term savings, General insurance and health, Fund management und Other. Ferner existiert eine übergeordnete Kostenstelle Corporate und das Segment der neu an die Börse gebrachten Tochter Delta Lloyd. Erste Aktivitäten des Konzerns sind datierbar bis ins späte siebzehnte Jahrhundert.

Offizielle Webseite: www.aviva.com