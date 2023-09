Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC

Unternehmensprofil

BPER Banca S.p.A. repräsentiert eine genossenschaftliche Bankengruppe, die aus neun Banken sowie zahlreichen Finanzdienstleistern (Asset Management, Kreditinstitute) besteht. Die Gruppe verfügt über ein Netzwerk von mehr als 1.300 Niederlassungen in Italien und eine Bank in Luxemburg. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente: Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance, Leasing, Factoring sowie Verbraucherkreditrichtlinien.

Offizielle Webseite: www.bper.it