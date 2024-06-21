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Banca Popolare dell'Emilia Romagna SC

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WKN 897832
ISIN IT0000066123
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,84 7,61 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 2,59 2,34 1,88 1,44 1,55
    Gewinn/Aktie 1,29 1,14 1,11 0,99 1,07
    Dividende/Aktie 1,00 0,88 0,56 0,60 0,12
    Rendite (%) 7,09 6,28 4,83 9,78 3,97
    KGV 11,00 12,28 10,50 6,19 2,82
    KUV 3,63 3,78 2,56 1,58 0,86

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    BPER Banca S.p.A. repräsentiert eine genossenschaftliche Bankengruppe, die aus neun Banken sowie zahlreichen Finanzdienstleistern (Asset Management, Kreditinstitute) besteht. Die Gruppe verfügt über ein Netzwerk von mehr als 1.300 Niederlassungen in Italien und eine Bank in Luxemburg. Das operative Geschäft gliedert sich in die Segmente: Corporate & Investment Banking, Wealth Management & Insurance, Leasing, Factoring sowie Verbraucherkreditrichtlinien.

    Offizielle Webseite: https://www.bper.it

    Aktionärsverteilung