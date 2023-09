Manchmal gibt es an der Börse Aktien, die sind so günstig, dass Anleger sie nicht ignorieren können. Doch lohnt ein Einstieg hier auch? Wir haben die billigsten Europa-Aktien herausgesucht. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Diese Aktien sind zu günstig, um sie zu ignorieren

Tatsächlich gibt es im Stoxx Europe 600 (hier befinden sich die 600 größten börsennotierten europäischen Unternehmen drin) Aktien, die ein KGV von unter 5,0 haben. Insgesamt sind es sogar 16 Aktien. Und die Bewertungen reichen sogar bis zu einem KGV von 1,9.

Diesen Wert weist die Fluglinie Air France-KLM auf. In 2023 beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis noch 2,2 und im kommenden Jahr dann 1,9. Ein absurd niedriger Wert. Dennoch sollten Anleger auf der Hut sein und nicht nur allein aufgrund des KGVs investieren. Denn der Kursverlauf der Air France Aktie sieht nicht so gut aus. Vielmehr scheint er immer mal wieder von kurzen Rallyes geprägt zu sein, sich grundsätzlich aber eher gen Süden zu orientieren.

Doch auch die Porsche SE weist mit einem KGV von 2,7 einen sehr niedrigen Wert auf. Und auch wenn der Kursverlauf der Porsche-Aktie nicht besonders rosig aussieht, so empfiehlt die BÖRSE ONLINE Redaktion den Wert zum Kauf mit einem Kursziel von 80 Euro. Einen Stopp sollten Anleger bei 40 Euro setzen.

Deutsche Bank und Volkswagen sehr günstig

Doch auch richtige Schwergewichte der Börse wie etwa die Deutsche Bank oder Volkswagen weisen sehr niedrige KGVs für 2024 auf. Ebenso wie auch Renault oder Barclays. Für Anleger ist aber immer auch wichtig, nicht nur auf die fundamentale Bewertung zu achten. Es ist immer sehr wichtig, auch auf den Chart zu achten, weitere Kennzahlen wie Umsatz- und Gewinn-Entwicklung im Auge zu behalten und auch auf die Meinungen und Kursziele der Analysten zu setzen. Erst eine Gesamtschau aus allem wird zu einer fundierten Meinung.

Denn etwa bei der Volkswagen-Aktie zeigt sich schon seit Monaten, dass das KGV sehr niedrige ist und dennoch wird das Papier immer weiter abverkauft. Zwar sind diese Aktien zu günstig um sie zu ignorieren, weil es hier immer zu einer Rallye kommen kann, um die günstige Bewertung auszunutzen. Doch es heißt nicht, dass alle sehr günstigen Aktien ein guter Investment-Case sind oder dass sich eine langfristige Anlage lohnt.

