Unternehmensprofil

Die Bank Pekao-Gruppe ist eine der größten Finanzinstitute in Mittel- und Osteuropa. In Polen stützt sich die Gruppe auf das drittgrößte Filialnetz, das einschließlich Partner mehr als 800 Standorte und über 1.600 Geldautomaten umfasst. Im Firmenkundenbereich betreut die Gruppe KMU in 60 Zentren, für die großen polnischen Unternehmen stehen Präsenzen an 30 regionalen Metropolen zur Verfügung. Darüber hinaus ist die Gruppe in den Bereichen Leasing, Factoring und als Hypothekenbank aktiv. Im Asset Management sieht sich die Bank Pekao als landesweite Nr.2 und im Investment Banking als führender M&A-Berater. Am 7. Juni 2017 wurde der Erwerb von Bank Pekao-Aktien durch Powszechny Zaklad Ubezpieczen (20%) und den Polnischen Entwicklungsfonds (12,8%) abgeschlossen.

Offizielle Webseite: www.pekao.com.pl