Unternehmensprofil

Die Basler AG entwickelt, produziert und vermarktet Bildverarbeitungskomponenten für professionelle Anwender. Der überwie¬gende Anteil des Umsatzes entfällt aktuell auf digitale Kameras, die vor allem in der industriellen Massenproduktion, in medizinischen Anwendungen, in der Ver¬kehrskontrolle sowie in der Logistik eingesetzt werden. Darüber hinaus erwei¬tert der Konzern kontinuierlich sein Produktangebot und entwickelt sich somit schrittweise zum Vollsortimenter für Bildverarbeitungstools und -kom¬ponenten mit Lösungskompetenz. Kunden sind nationale und internationale Hersteller von Investitionsgütern (OEM-Kunden), die Bildverarbeitungskomponenten und -lösungen in ihre eigenen Systeme und Geräte integrieren und diese an End¬anwender vermarkten. Betreut werden sie durch den eigenen Direktvertrieb oder regionale Vertriebspartner. Über Tochterfirmen ist Basler in den USA, Singapur, Taiwan, China, Japan, Korea, Italien, Polen und über eine Minderheitsbeteiligung in Frankreich aktiv.

Offizielle Webseite: www.baslerweb.com