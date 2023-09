Unternehmensprofil

Best Buy Co. Inc. ist ein multinationaler, multi-channel-Händler von Technologieprodukten wie Tablets, Computer, Fernsehgeräte, Mobiltelefone, große und kleine Haushaltsgeräte, Unterhaltungsprodukte, digitale Bildverarbeitung und Zubehör aus den USA. Das Unternehmen bietet auch IT-Dienstleistungen (z.B. technische Unterstützung, Reparaturen und Installationen) unter der Marke Geek Squad an. Best Buy betreibt E-Commerce-Aktivitäten, Einzelhandelsgeschäfte, Call-Center oder Servicegeschäfte unter einer Vielzahl von Namen wie Best Buy (BestBuy.com, BestBuy.ca), Best Buy Mobile, Five Star, Future Shop (FutureShop.ca), Geek Squad, Magnolia Audio Video und Pacific Sales.

Offizielle Webseite: www.bestbuy.com