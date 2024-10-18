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Best Buy

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WKN 873629
ISIN US0865161014
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 42,58 41,97 41,69 41,53 43,45
    Nettogewinn (Mrd) 1,46 1,38 1,07 0,93 1,24
    Gewinn/Aktie 6,95 6,51 5,06 4,31 5,70
    Dividende/Aktie 4,01 3,89 3,80 3,76 3,68
    Rendite (%) 4,69 4,53 5,84 4,38 4,86
    KGV 12,20 13,16 12,87 19,92 13,28
    KUV 0,42 0,43 0,33 0,44 0,38

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Best Buy Co. Inc. ist ein multinationaler, multi-channel-Händler von Technologieprodukten wie Tablets, Computer, Fernsehgeräte, Mobiltelefone, große und kleine Haushaltsgeräte, Unterhaltungsprodukte, digitale Bildverarbeitung und Zubehör aus den USA. Das Unternehmen bietet auch IT-Dienstleistungen (z.B. technische Unterstützung, Reparaturen und Installationen) unter der Marke Geek Squad an. Best Buy betreibt E-Commerce-Aktivitäten, Einzelhandelsgeschäfte, Call-Center oder Servicegeschäfte unter einer Vielzahl von Namen wie Best Buy (BestBuy.com, BestBuy.ca), Best Buy Mobile, Five Star, Future Shop (FutureShop.ca), Geek Squad, Magnolia Audio Video und Pacific Sales.

    Offizielle Webseite: https://www.bestbuy.com

    Aktionärsverteilung