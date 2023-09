Unternehmensprofil

BHP Billiton Limited ist Teil der BHP Billiton Gruppe und als solcher ein weltweit führendes Unternehmen der Rohstoffindustrie. Zu den geförderten Rohstoffen gehören Aluminium, Braun- und Kokskohle, Kupfer, Mangan, Eisenerz, Uran, Nickel, Silber und Titanium-Mineralien. Hinzu kommen Öl, Gas, Flüssiggas und Diamanten. Das sehr breite Produktportfolio umfasst damit wertvolle Ressourcen, die einen stetigen Kapitalfluss garantieren. Der Konzern entstand in seiner heutigen Form 2001 aus dem Zusammenschluss von BHP Limited und Billiton Plc. Beide Gesellschaften bestehen getrennt als BHP Billiton Limited und BHP Billiton Plc weiter, agieren aber als fusionierte Einheit in der BHP Billiton Group. Der Hauptsitz der Gruppe wie auch der BHP Billiton Limited ist in Melbourne (Australien). BHP Billiton Plc sitzt in London. Seit ihrer Zusammenführung ist die Gruppe eine Dual Listed Company mit einem identischen Management und Board of Directors.

Offizielle Webseite: http://www.bhpbilliton.com