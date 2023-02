Ein globaler Aktienfonds der DWS gewichtet US-Aktien nur mit 36 Prozent und fährt damit sehr gut. BÖRSE ONLINE stellt ihn vor. Von Ralf Ferken

Weniger US-Aktien als bei einem MSCI World ETF

Sollte man derzeit noch einen MSCI World ETF kaufen? Schließlich hält dieser rund 68 Prozent in US-Aktien, die in den nächsten zehn Jahren vielleicht nicht nochmals so gut laufen werden wie in den vergangenen zehn Jahren.



Anleger können allerdings kaum auf globale Aktien-ETFs oder Aktienfonds ausweichen, die deutlich unter 50 Prozent US-Aktien halten.



Eine Ausnahme bildet hier ein globaler Aktienfonds der DWS Group. Denn der Gottlieb Daimler Aktien DWS gewichtet US-Aktien lediglich mit rund 36 Prozent.



Im Gegenzug gewichtet er Aktien aus Deutschland (9,5 %), Großbritannien (7,2 %), Frankreich (6,7 %) und der Schweiz (6,5 %) höher als in einem MSCI World ETF.



Nestlé auf Platz 1

Zudem zählt zu den fünf größten Einzelwerten des Gottlieb Daimler Aktien DWS keine einzige US-Aktie. Stattdessen sind seine Top 5 die europäischen Titel Nestlé (3,4 %), HSBC (3,2 %), Roche (2,6 %), Novo Nordisk (2,5 %) und die BHP Group (2,4 %).



Die niedrige US-Quote ist keine kurzfristige Marotte des Fondsmanagers, sondern Teil der Strategie. Denn der Gottlieb Daimler Aktien DWS soll in „zukunftsträchtige Unternehmen, vor allem Europas“ investieren.



532 Prozent Performance über 20 Jahre

In den vergangenen zehn Jahren hat die niedrige US-Quote weniger Rendite gekostet als erwartet. Über 20 Jahre zählt der Gottlieb Daimler Aktien DWS sogar zu den besten globalen Aktienfonds.



Auch deshalb, weil seine laufenden Kosten pro Jahr nur 0,53 Prozent betragen, was rund ein Prozentpunkt weniger als bei vielen anderen globalen Aktienfonds.



Wertentwicklung des Gottlieb Daimler Aktien DWS:

10 Jahre: 164,9 %

20 Jahre: 531,9 %





Wertentwicklung des iShares DJ Global Titans 50 ETF:

10 Jahre: 201,4 %

20 Jahre: 330,3 %



Stichtag Wertentwicklung (mit Dividenden): 21.02.2023; Quelle: Infront Financial Technology GmbH