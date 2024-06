Unternehmensprofil

Die BlackBerry Ltd. ist international auf den Gebieten intelligente Sicherheitssoftware und -dienste für Unternehmen und Behörden aktiv. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen werden genutzt, um innovative Lösungen in den Bereichen Cybersicherheit, Sicherheit und Datenschutz anzubieten. Mit diesem Hintergrund sieht sich die Gruppe führend in den Bereichen Endpunktsicherheit, Endpunktmanagement, Verschlüsselung und embedded systems. BlackBerry sichert eigenen Angaben zufolge mehr als 500 Millionen Endpunkte, darunter über 175 Millionen Autos.

Offizielle Webseite: www.blackberry.com