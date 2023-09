Unternehmensprofil

BorgWarner Inc. führt eine Gruppe von Unternehmen, die ein führender globaler Anbieter von hochentwickelten Automobilsystemen und Bauteilen vorrangig für Antriebsanwendungen sind. Die Produkte helfen, Fahrzeugleistung, Kraftstoffeffizienz, Stabilität und Luftqualität zu verbessern. Sie werden weltweit hergestellt und verkauft, vor allem an Originalhersteller (OEM) von leichten Fahrzeugen (Pkw, Geländewagen, Transporter und leichte Nutzfahrzeuge). Die Produkte der Gruppe werden auch an andere OEMs von Nutzfahrzeugen (mittelschwere Lkw, schwere Lkw und Busse) und Off-Highway-Fahrzeugen (Land- und Baumaschinen und Schiffsanwendungen) vertrieben. Zudem verkauft der Konzern seine Erzeugnisse an bestimmte Tier-One-Fahrzeugzulieferer und in den Ersatzteilmarkt für leichte, gewerbliche und Off-Highway-Fahrzeuge. Die Gruppe betreibt Produktionsstätten in Nord- und Südamerika, Europa und Asien und ist ein Erstausrüster aller großen Autohersteller der Welt.

Offizielle Webseite: www.borgwarner.com