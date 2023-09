Unternehmensprofil

Die Bristol Myers Squibb Co. ist ein auf Biotechnologie spezialisiertes Pharmazieunternehmen. Der US-amerikanische Konzern identifiziert, entwickelt und vertreibt Medikamente für die Indikationen Krebs, Herz- und Kreislauferkrankungen, Diabetes, Hepatitis B, HIV/AIDS, Arthritis sowie psychiatrische Erkrankungen. Seit 2002 hat das Unternehmen mehr als ein Dutzend neue Medikamente auf den Markt gebracht. Zu den umsatzstärksten zählen Plavix, Abilify, Reyataz, Sustiva, Baraclude und Avapro. Bristol Mayers Squibb hat es sich zur Aufgabe gemacht, Gesundheitsversorgung für möglichst viele Menschen zugänglich zu machen und unterstützt ein entsprechendes Programm für finanziell schlecht gestellte Menschen in den USA wie auch ein Programm zur Bekämpfung von AIDS in Afrika. Das Unternehmen wurde 1887 als Clinton Pharmaceutical Company in New York gegründet und fusionierte 1989 mit der Squibb Corp. Der Konzern ist neben den USA in Mexiko, Puerto Rico, Europa sowie in Japan und China präsent.

Offizielle Webseite: www.bms.com