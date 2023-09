Unternehmensprofil

Die CANCOM SE ist ein herstellerunabhängiges IT-Systemhaus mit einem breiten Produkt- und Dienstleistungsspektrum im Bereich IT-Infrastruktur und Professional Services. Zielgruppe des IT-Dienstleisters sind große und mittelständische Unternehmen. Das Full-Service-Angebot umfasst IT-Komplettlösungen aus den Bereichen Hard- und Software, aber auch IT-Infrastruktur, Zubehör und Service. Das Produkt- und Dienstleistungsangebot erstreckt sich über das gesamte Spektrum von Beratung, Erstellung von IT-Konzepten, über die Beschaffung bis hin zur Integration und dem Betrieb der Systeme. Als einer der bedeutendsten Partner von HP, Microsoft, IBM, SAP, Symantec, Citrix, Apple und Adobe verfügt CANCOM über Kernkompetenzen in richtungsweisenden IT-Zukunftsthemen wie etwa Cloud Computing. Die CANCOM-Gruppe unterhält rund 30 Standorte in Deutschland und Österreich. Das operative Geschäft ist in die beiden Bereiche "Cloud Solutions" und "IT Solutions" unterteilt.

Offizielle Webseite: www.cancom.de