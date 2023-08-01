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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

CF Industries

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WKN A0ES9N
ISIN US1252691001
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 7,33 8,63 7,08 5,94 6,63
    Nettogewinn (Mrd) 1,66 2,54 1,80 1,48 1,84
    Gewinn/Aktie 10,34 16,81 8,98 6,75 7,89
    Dividende/Aktie 2,13 2,07 2,00 2,00 1,60
    Rendite (%) 1,70 1,65 2,59 2,34 2,01
    KGV 11,11 7,34 8,61 12,64 10,08
    KUV 2,51 2,16 1,90 2,50 2,26

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    CF Industries Holdings Inc. ist einer der größten Hersteller und Vertreiber von Stickstoff und Phosphatdünger in der Welt. Die Geschäfte sind in zwei Segmenten organisiert, nämlich Stickstoff und Phosphat. Hauptabnehmer sind Genossenschaften und unabhängige Düngemittel-Distributoren. Hauptprodukte im Stickstoffsegment sind Ammoniak, körniger Harnstoff, Harnstoff-Ammoniumnitratlösung und Ammoniumnitrat. Andere Stickstoffprodukte sind Harnstoffflüssigkeiten, Diesel-Exhaust-Fluid und Ammoniakwasser, die in erster Linie an Industriekunden verkauft werden. Die Hauptdüngemittel im Phosphat-Segment sind Diammoniumphosphat und Monoammoniumphosphat. Kernmärkte und Vertriebseinrichtungen des Unternehmens sind im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten und anderen wichtigen landwirtschaftlichen Gebieten Nordamerikas konzentriert.

    Offizielle Webseite: https://www.cfindustries.com

    Aktionärsverteilung