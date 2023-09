Unternehmensprofil

CF Industries Holdings Inc. ist einer der größten Hersteller und Vertreiber von Stickstoff und Phosphatdünger in der Welt. Die Geschäfte sind in zwei Segmenten organisiert, nämlich Stickstoff und Phosphat. Hauptabnehmer sind Genossenschaften und unabhängige Düngemittel-Distributoren. Hauptprodukte im Stickstoffsegment sind Ammoniak, körniger Harnstoff, Harnstoff-Ammoniumnitratlösung und Ammoniumnitrat. Andere Stickstoffprodukte sind Harnstoffflüssigkeiten, Diesel-Exhaust-Fluid und Ammoniakwasser, die in erster Linie an Industriekunden verkauft werden. Die Hauptdüngemittel im Phosphat-Segment sind Diammoniumphosphat und Monoammoniumphosphat. Kernmärkte und Vertriebseinrichtungen des Unternehmens sind im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten und anderen wichtigen landwirtschaftlichen Gebieten Nordamerikas konzentriert.

Offizielle Webseite: www.cfindustries.com