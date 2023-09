Chevron Corporation

Unternehmensprofil

Die Chevron Corp. führt einen Konzern, der im integrierten Energie- und Chemiegeschäft tätig ist. Dabei werden die Aktivitäten in die beiden Bereiche Up- und Downstream unterteilt. Das Upstream-Geschäft umfasst vor allem die Suche, Erschließung und Förderung von Rohöl und Erdgas, deren Lagerung und Transport u.a. durch große internationale Ölexportpipelines. Die Downstream-Aktivitäten umfassen insbesondere die Raffination von Rohöl zu Erdölprodukten (z.B. Schmierstoffe), deren Vermarktung und Transport über Pipelines, Seeschiffe, Lkw und Eisenbahnwaggons. Darüber hinaus werden petrochemische Grundstoffe, Kunststoffe für industrielle Anwendungen und Kraftstoff- und Schmiermittelzusätze produziert und vermarktet. Die Wurzeln des Unternehmens gehen auf das Jahr 1879 zurück, als die Pacific Coast Oil Comp. gegründet wurde. 2001 fusionierte die hieraus hervorgegangene Chevron Corp. mit der Texas Fuel Co. (Texaco) zur ChevronTexaco und firmierte 2005 in Chevron Corp. um.

Offizielle Webseite: www.chevron.com