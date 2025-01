Der legendäre Investor Warren Buffett setzt auf sie – und bei einer dieser beiden Aktien hat er für das neue Jahr sogar nochmals kräftig nachgelegt. Steht diesen beiden Aktien am Freitag ein riesiger Kurssprung bevor?

Wenn eine Aktie es in den erlesenen Kreis von Warren Buffetts (94) Favoriten schafft, dann spricht das für ihre Qualität. Denn das" Orakel von Omaha" prüft jedes Unternehmen bis ins Detail, bevor er auch nur einen Cent investiert.

Nun stehen zwei seiner bevorzugten Aktien kurz vor der Veröffentlichung ihrer Quartalszahlen: Am Freitag, den 31. Januar, werden sowohl Chevron als auch Occidental Petroleum ihre aktuellen Ergebnisse präsentieren. Analysten sehen Kurschancen von bis zu 66 Prozent. Könnten die Zahlen für riesige Kursbewegungen sorgen?

Warren Buffetts Ölaktien: Jetzt zuschlagen?

Sowohl der Öl- und Gasriese Chevron als auch das Energieunternehmen Occidental Petroleum legen am 31. Januar ihre Quartalszahlen vor. Grundsätzlich gelten Ölaktien als volatil, doch einige Faktoren sprechen für einen möglichen Aufwärtstrend im Jahr 2025. Das dürfte vor allem Warren Buffett freuen, denn beide Unternehmen gehören zu den zehn größten Positionen in seinem Portfolio.

Expertenprognosen deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Öl in diesem Jahr das Angebot übersteigen könnte. So haben etwa die Analysten von Citi ihre Ölpreisprognose für 2025 im Januar angehoben. Geopolitische Unsicherheiten – etwa die Spannungen mit dem Iran oder der Russland-Ukraine-Konflikt – könnten den Ölmarkt beeinflussen. Dies könnte das erwartete Überangebot ausgleichen und zu steigenden Preisen führen.

Ein weiterer Katalysator: Die Politik des wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump unterstützt die Ölbranche traditionell.

Chevron- und Occidental Petroleum-Aktie – jetzt kaufen?

Chevron ist die fünftgrößte Position im Portfolio von Warren Buffett und zählt zu den weltweit größten Öl- und Gasunternehmen. Die Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf der Aktie und sieht mit einem durchschnittlichen Kursziel von 176 US-Dollar ein Kurspotenzial von 13 Prozent. Die Experten der UBS sind besonders optimistisch und taxieren den fairen Wert auf 195 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 25 Prozent entspricht. Auf Sicht von einem Jahr liegt die Aktie knapp neun Prozent im Plus.

Ein weiteres Plus für Chevron ist die attraktive Dividendenrendite von 4,4 Prozent. Für das vierte Quartal erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,11 US-Dollar, nachdem dieser im Vorjahr noch bei 3,45 US-Dollar lag.

Ein besonders spannender Fall ist Occidental Petroleum. Hier rät die Mehrheit der Analysten derzeit zum Halten der Aktie. Doch Warren Buffett selbst hat erst im Dezember nochmals 8,9 Millionen Aktien gekauft und seinen Anteil auf 28 Prozent erhöht.

Wenn das Orakel von Omaha so überzeugt von einer Aktie ist und noch kurz vor Jahresende aufstockt, könnte das ein starkes Signal sein – schließlich gilt Buffett als einer der besten Investoren aller Zeiten und hat es immer wieder geschafft, den Markt zu schlagen. Rechnet er also für dieses Jahr also mit deutlich steigenden Kursen? Auf Sicht von einem Jahr liegt die Aktie nämlich knapp 13 Prozent im Minus – das lässt Spielraum nach oben.

Analysten prognostizieren für Occidental Petroleum ein durchschnittliches Kursziel von 61 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von 25 Prozent entspricht. Besonders optimistisch sind die Analysten von Raymond James, die ein Kursziel von 81 US-Dollar ausrufen – das entspräche einer möglichen Kurschance von sogar 66 Prozent.

Für das vierte Quartal erwarten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,72 US-Dollar, nach 0,74 US-Dollar im Vorjahr. Ein großes Risiko bleibt jedoch bestehen: der hohe Verschuldungsgrad von Occidental Petroleum. Zwar arbeitet das Unternehmen kontinuierlich daran, seine Schulden zu reduzieren, doch dies bleibt ein kritischer Faktor.

Fazit BÖRSE ONLINE bleibt für beide Aktien optimistisch und empfiehlt weiterhin den Kauf. Ein starkes Signal lieferte zuletzt Warren Buffett: Kurz vor Jahresende stockte der Starinvestor seine Beteiligung an Occidental Petroleum weiter auf – ein klares Zeichen, dass er hier noch beträchtliches Potenzial und Luft nach oben sieht. Ob die anstehenden Quartalszahlen am 31. Januar allerdings für massive Kurssprünge sorgen, bleibt fraglich. Investoren sollten zudem im Hinterkopf behalten, dass Ölaktien generell volatil sind und immer wieder geopolitischen Schwankungen unterliegen können. Wer dennoch auf diesen Sektor setzen möchte, ist mit den beiden Buffett-Favoriten gut beraten. Zudem lassen die aktuellen Analysteneinschätzungen für beide Titel noch erheblichen Spielraum nach oben.

