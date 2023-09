Unternehmensprofil

Die Coloplast A/S entwickelt und vermarktet weltweit Produkte und Dienstleistungen für Menschen mit sehr intimen Erkrankungen. Hauptzielgruppen sind Krankenhäuser, medizinische Institutionen sowie Großhändler und Apotheken. In ausgewählten Märkten beliefert Coloplast Endkonsumenten auch direkt. Die Kosten für die Produkte werden in den meisten Ländern von den Krankenkassen erstattet. Coloplast gliedert seine Aktivitäten in die Geschäftsbereiche Chronic Care (Verkauf von Stomapflegeprodukten und Produkten für die Kontinenzpflege), Interventionelle Urologie (Verkauf von urologischen Produkten, einschließlich Einwegprodukten, sowie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten), Sprach- und Atemwegspflege (Verkauf von Laryngektomie- und Tracheostomieprodukten) sowie Wund- und Hautpflege (u.a. Desinfektionsmittel, Wundschutz- und Reinigungscremes).

Offizielle Webseite: www.coloplast.com