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Coloplast

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WKN A1KAGC
ISIN DK0060448595
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in DKK)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 30,75 28,79 27,87 27,03 24,50
    Nettogewinn (Mrd) 5,88 5,63 3,64 5,05 4,78
    Gewinn/Aktie 26,31 13,99 16,13 22,46 22,21
    Dividende/Aktie 21,94 20,37 23,00 22,00 21,00
    Rendite (%) 5,11 4,74 4,24 2,51 2,81
    KGV 16,31 17,58 33,66 38,96 33,66
    KUV 3,14 3,44 4,04 6,70 6,41

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Coloplast A/S entwickelt und vermarktet weltweit Produkte und Dienstleistungen für Menschen mit sehr intimen Erkrankungen. Hauptzielgruppen sind Krankenhäuser, medizinische Institutionen sowie Großhändler und Apotheken. In ausgewählten Märkten beliefert Coloplast Endkonsumenten auch direkt. Die Kosten für die Produkte werden in den meisten Ländern von den Krankenkassen erstattet. Coloplast gliedert seine Aktivitäten in die Geschäftsbereiche Chronic Care (Verkauf von Stomapflegeprodukten und Produkten für die Kontinenzpflege), Interventionelle Urologie (Verkauf von urologischen Produkten, einschließlich Einwegprodukten, sowie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten), Stimm- und Atemwegspflege (Verkauf von Laryngektomie- und Tracheostomieprodukten) sowie Spezialisierte Wundversorgung (u.a. Desinfektionsmittel, Wundschutz- und Reinigungscremes).

    Offizielle Webseite: https://www.coloplast.com

    Aktionärsverteilung