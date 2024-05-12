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Comerica Incorporated

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WKN 864861
ISIN US2003401070
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in )

    2026e 2025e 2024 2023 2022
    Umsatz () - 3.368.010.000,00 - - -
    Nettogewinn () - 685.451.000,00 698.000.000,00 881.000.000,00 1.151.000.000,00
    Gewinn/Aktie - 5,18 5,06 6,47 8,56
    Dividende/Aktie - 2,84 2,84 2,84 2,72
    Rendite (%) 3,28 3,19 4,59 5,09 4,07
    KGV 17,88 17,17 12,22 8,63 7,81
    KUV 3,29 3,49 2,51 2,05 2,48

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Comerica Inc. ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das strategisch auf die Geschäftsfelder Commercial Bank, the Retail Bank und Wealth Management ausgerichtet ist. Zusätzlich berichtet das Unternehmen über das Segment "Finance". Mit diesen Aktivitäten ist Comerica geografisch auf die Märkte in Texas, Kalifornien und Michigan sowie Arizona und Florida fokussiert. Mit ausgewählten Geschäften ist Comerica darüber hinaus noch in einigen weiteren US-Bundesstaaten sowie in Kanada und Mexiko engagiert.

    Offizielle Webseite: https://www.comerica.com

    Aktionärsverteilung