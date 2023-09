Comerica Incorporated

Unternehmensprofil

Die Comerica Inc. ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das strategisch auf die Geschäftsfelder Commercial Bank, the Retail Bank und Wealth Management ausgerichtet ist. Zusätzlich berichtet das Unternehmen über das Segment "Finance". Mit diesen Aktivitäten ist Comerica geografisch auf die Märkte in Texas, Kalifornien und Michigan sowie Arizona und Florida fokussiert. Mit ausgewählten Geschäften ist Comerica darüber hinaus noch in einigen weiteren US-Bundesstaaten sowie in Kanada und Mexiko engagiert.

Offizielle Webseite: www.comerica.com