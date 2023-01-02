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Corestate Capital

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WKN A141J3
ISIN LU1296758029
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2022 2021
    Umsatz (Mio) - -
    Nettogewinn (Mio) -744,10 -200,00
    Gewinn/Aktie -21,76 -6,52
    Dividende/Aktie - -
    Rendite (%) - -
    KGV - -
    KUV - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    CORESTATE Capital bezeichnet sich als ein international agierender Immobilien-Investment-Manager und Co-Investor mit einer voll integrierten Immobilien-Plattform, mit der institutionelle Investoren und vermögende Privatanleger adressiert werden. Investitionsschwerpunkte sind Büro-, Wohnungs-, Einzelhandel- und Logistikimmobilien sowie ganze Stadtquartiere. Neben dem Hauptsitz Luxemburg werden mehr als drei Dutzend weitere Büros u.a. in Düsseldorf, Frankfurt, Madrid, Singapur und Zürich betrieben. Am 9. Mai 2022 wurde eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Zeitgleich kündigte der Vorstand die Vorbereitung alternativer Maßnahmen zur Refinanzierung der Wandelschuldverschreibung (fällig 28.11.2022) und der Anleihe (fällig April 2023) an; am 28. November beschlossen die Gläubigerversammlungen ein modifiziertes Restrukturierungskonzept. Die am 18. November 2022 angekündigte Prüfung eines Insolvenzantrages war damit nicht mehr notwendig.

    Offizielle Webseite: https://www.corestate-capital.com

    Aktionärsverteilung