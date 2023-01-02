Corestate Capital
Aktuelle Nachrichten zu Corestate Capital
dpa-AFX News zu Corestate Capital
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EQS-News: Bestellung von KPMG Audit S.à r.l. als Abschlussprüfer für die Geschäftsjahre 2022, 2023 und 2024 (deutsch)
EQS-Adhoc: Corestate Capital Holding S.A.: Bestellung von KPMG Audit S.à r.l. als Abschlussprüfer für die Geschäftsjahre 2022, 2023 und 2024 (deutsch)
EQS-Adhoc: Corestate Capital Holding S.A.: Corestate verkauft CRM Students und Upartments - Konzentration auf Kerngeschäft Asset Management (deutsch)
EQS-News: Corestate Capital Holding S.A.: HANNOVER LEASING Gruppe erweitert und verstärkt die Geschäftsführung (deutsch)
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EQS-News: Corestate Capital Holding S.A.: Corestate schließt finanzielle Restrukturierung erfolgreich ab (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2022
|2021
|Umsatz (Mio)
|-
|-
|Nettogewinn (Mio)
|-744,10
|-200,00
|Gewinn/Aktie
|-21,76
|-6,52
|Dividende/Aktie
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|KGV
|-
|-
|KUV
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
CORESTATE Capital bezeichnet sich als ein international agierender Immobilien-Investment-Manager und Co-Investor mit einer voll integrierten Immobilien-Plattform, mit der institutionelle Investoren und vermögende Privatanleger adressiert werden. Investitionsschwerpunkte sind Büro-, Wohnungs-, Einzelhandel- und Logistikimmobilien sowie ganze Stadtquartiere. Neben dem Hauptsitz Luxemburg werden mehr als drei Dutzend weitere Büros u.a. in Düsseldorf, Frankfurt, Madrid, Singapur und Zürich betrieben. Am 9. Mai 2022 wurde eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Zeitgleich kündigte der Vorstand die Vorbereitung alternativer Maßnahmen zur Refinanzierung der Wandelschuldverschreibung (fällig 28.11.2022) und der Anleihe (fällig April 2023) an; am 28. November beschlossen die Gläubigerversammlungen ein modifiziertes Restrukturierungskonzept. Die am 18. November 2022 angekündigte Prüfung eines Insolvenzantrages war damit nicht mehr notwendig.
Offizielle Webseite: https://www.corestate-capital.com