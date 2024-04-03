Unternehmensprofil

Die CR Energy AG (zuvor CR Capital AG und CR Capital Real Estate AG) hat sich auf die Beteiligung an innovativen und wachstumsstarken Unternehmen fokussiert. Der Investmentschwerpunkt liegt bei spezialisierten Unternehmen im Bereich nachhaltiger Technologien, die insbesondere Energie einsparen, Treibhausgasemissionen verringern und Ressourcen schonen. Die Tochterfirma Solartec GmbH ist hier mit der Konzeption von Solardacheindeckungen und Wasserstoffspeichersysteme befasst. Daneben will die Gesellschaft von den Megatrends "preisgünstiger Wohnraum" (Terrabau) und "Vermögensbildung für breite Bevölkerungsgruppen" (CR Opportunities GmbH) profitierten. Im Juni 2025 hat die Gesellschaft einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht in Potsdam gestellt.

Offizielle Webseite: https://www.cr-energy.de