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CR Energy AG

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WKN A2GS62
ISIN DE000A2GS625
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2025e 2024e 2023 2022 2021
    Umsatz () - - 68.644.000,00 79.407.000,00 69.856.000,00
    Nettogewinn () - - 65.782.000,00 75.305.000,00 65.391.000,00
    Gewinn/Aktie - 16,50 11,64 16,64 16,14
    Dividende/Aktie - 2,50 2,50 2,50 2,50
    Rendite (%) 15,29 51,33 37,04 33,78 29,94
    KGV 2,07 0,30 0,58 0,44 0,52
    KUV 1,89 - 2,22 1,54 1,82

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die CR Energy AG (zuvor CR Capital AG und CR Capital Real Estate AG) hat sich auf die Beteiligung an innovativen und wachstumsstarken Unternehmen fokussiert. Der Investmentschwerpunkt liegt bei spezialisierten Unternehmen im Bereich nachhaltiger Technologien, die insbesondere Energie einsparen, Treibhausgasemissionen verringern und Ressourcen schonen. Die Tochterfirma Solartec GmbH ist hier mit der Konzeption von Solardacheindeckungen und Wasserstoffspeichersysteme befasst. Daneben will die Gesellschaft von den Megatrends "preisgünstiger Wohnraum" (Terrabau) und "Vermögensbildung für breite Bevölkerungsgruppen" (CR Opportunities GmbH) profitierten. Im Juni 2025 hat die Gesellschaft einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens beim zuständigen Amtsgericht in Potsdam gestellt.

    Offizielle Webseite: https://www.cr-energy.de

    Aktionärsverteilung