Unternehmensprofil

Die irische CRH PLC ist ein international agierender Zulieferer der Bauindustrie. CRH produziert und vertreibt eine breite Palette hochwertiger Baustoffe und Produkte für die moderne Baukultur. Das Geschäft gliedert sich in die Segmente "Heavyside Materials"(Primärmaterialien wie u.a. Zement und Asphalt), "Lightside Products" (Mehrwertprodukte wie u.a. Fertigteilbeton, Balken, Backsteine, Ton, Glas oder Zäune und Sicherheitssysteme) und "Building Materials Distribution" (Vertrieb von Baumaterialien an den Großhandel oder Baumärkte). Geografisch unterscheidet die Gruppe die beiden Regionen "Europe" und "Americas" und inhaltlich die drei genannten Bereiche, sodass sich aus der Kombination sechs Segmente ergeben. CRH ist weltweit der zwiettgrößte Baumaterialienhersteller und die Nummer eins in Nordamerika.

Offizielle Webseite: www.crh.com