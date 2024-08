Alle Augen richten sich stets auf Warren Buffetts Portfolio von Berkshire Hathaway. Doch das Orakel von Omaha besitzt noch ein weiteres, weniger bekanntes Portfolio, dem kürzlich zwei spannende Dividendenaktien hinzugefügt wurden.

Das Portfolio von Berkshire Hathaway ist weltberühmt. Durch Buffetts Anlagetalent erzielte Berkshire regelmäßig Renditen, die den Gesamtmarkt übertreffen.

Was jedoch viele nicht wissen: Warren Buffett ist im Besitz eines weiteren Portfolios, das vielen Anlegern weniger bekannt ist. Besonders spannend: Dieses Portfolio wurde kürzlich um einige geniale Dividendenaktien erweitert.

Das verborgene Portfolio von Warren Buffett – das steckt dahinter

Bei diesem Portfolio handelt es sich um das Portfolio der Investmentgesellschaft New England Asset Management, das in Buffetts Besitz überging, als Berkshire Hathaway im Jahr 1998 den Rückversicherer General Re für 22 Milliarden US-Dollar erwarb. Mit dem Kauf von General Re ging auch dessen Tochtergesellschaft New England Asset Management an Buffett über.

Obwohl unklar ist, inwieweit Buffett persönlich Einfluss auf dieses Portfolio nimmt, steht fest, dass es zum Eigentum von Berkshire Hathaway gehört. Einige Anleger assoziieren es daher mit Buffett, was es für Fans des „Orakels von Omaha“ interessant macht, dieses Portfolio gelegentlich zu beobachten.

Ein sofort erkennbarer Unterschied ist jedoch die Größe: Das Portfolio von New England Asset Management ist deutlich kleiner als das von Berkshire Hathaway. Wie Berkshire Hathaway ist auch New England Asset Management dazu verpflichtet, jedes Quartal per 13F-Einreichung offenzulegen, auf welche Aktien die Gesellschaft derzeit setzt. Die jüngste Offenlegung zeigt den Stand zum 30. Juni und offenbart, dass zwei neue Dividenden-Aktien ihren Weg ins Portfolio gefunden haben.

Diese Dividenden-Aktien wurden für Warren Buffetts verborgenes Portfolio jetzt gekauft

Ein neuer Kauf sticht direkt ins Auge: Der von Unilever. Dem Portfolio wurden fast 100.000 Aktien des Konsumgüterherstellers hinzugefügt. Der will sich in Zukunft verstärkt auf seine Kernmarken, zu denen unter anderem Dove oder Rexona gehören, konzentrieren und räumt sein Portfolio auf. Der Konsumgüterhersteller Unilever konzentriert sich derzeit verstärkt auf seine Kernmarken wie Dove und Rexona und entrümpelt sein Portfolio. Die aktuelle Quartalsausschüttung liegt bei 0,4396 Euro, was einer Steigerung von drei Prozent zum Vorquartal entspricht. Analysten erwarten in den kommenden Jahren eine Erhöhung der Dividenden um sechs Prozent.

Auch neu hinzu kam die CRH-Aktie: Rund 53.000 Aktien wurden dem Portfolio hier hinzugefügt. Bei CRH handelt es sich um einen irischen Baustoffhersteller aus Dublin. Das Unternehmen ist sowohl in Europa als auch in Nordamerika Marktführer. Das Geschäft läuft rund: Seit Jahresanfang liegt die Aktie über 30 Prozent im Plus. Bereits seit der Gründung erfreut CRH seine Anleger mit einer kontinuierlichen Dividendenzahlung. Die Rendite liegt hier aktuell bei 1,59 Prozent.

