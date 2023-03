Wenn einer weiß, wie man aus seinem Geld mehr macht, dann ist es Bill Gates. Ein aktueller Blick in sein Portfolio offenbart, mit welchen Dividenden-Aktien sich der Microsoft-Gründer jetzt ein ordentliches passives Einkommen sichert.

Seit Jahrzehnten schon gilt Bill Gates als einer der reichsten Menschen der Welt. Der Microsoft-Gründer hat sich über die Jahre ein Einkommen aufgebaut, von dem viele nur träumen können. Auf seinem Reichtum ruht sich der 67-jährige aber nicht aus, sondern ist bestrebt, einen Großteil seines Geldes für wohltätige Zwecke einzusetzen.

So gilt die Bill & Melinda Gates Foundation etwa als größte private Stiftung der Welt. Diese Stiftung wird wiederum vom Bill & Melinda Gates Foundation Trust finanziert, der die Gelder verwaltet. Da dieser derzeit rund 35,72 Milliarden Dollar umfasst, ist das Management-Team von Bill Gates verpflichtet, der amerikanischen Börsenaufsicht SEC jedes Quartal offenzulegen, in welchen Aktien der Trust derzeit investiert ist. Für Anleger ist dies eine großartige Gelegenheit nachzuvollziehen, auf welche Aktien es Bill Gates und sein Team derzeit abgesehen haben.

Auf diese vier Dividendenaktien setzt Bill Gates

So offenbart die jüngste Offenlegung einen Einblick in sein Portfolio zum Stand des 31. Dezembers 2022. Bill Gates Portfolio gilt allgemein eher als defensiv. So finden sich darin beispielsweise Basiskonsumgüterunternehmen wie Walmart oder auch das Abfallwirtschaftsunternehmen Waste Management. Auffällig ist jedoch vor allem, dass es sich beim überwiegenden Teil von Bill Gates Aktien um Dividendenaktien handelt. Damit kann der Milliardär für seine Stiftung ein zuverlässiges, passives Einkommen neben den Kurssteigerungen aufbauen.

Vier der zahlreichen Dividendenaktien springen dabei besonders ins Auge, da sie derzeit eine Dividendenrendite von mindestens drei Prozent zahlen. Dazu zählt beispielsweise der Lebensmittelkonzern Kraft Heinz. Der findet sich übrigens auch im Portfolio von Warren Buffett. Derzeit liegt die Dividendenrendite bei sagenhaften 4,23 Prozent. Beide Milliardäre ließen diese Position im vierten Quartal unverändert. Kein Wunder: Egal wie die Wirtschaft läuft – und diese ist 2023 noch recht unsicher – Lebensmittel braucht man immer. Daher zeichnet sich diese Branche auch durch eine höhere Preissetzungsmacht aus als andere. Kraft Heinz gilt als eines der größten Lebensmittel- und Getränkeunternehmen der Welt.

Ursprünglich einmal von Teenagern mit einem 100-Dollar-Darlehen gegründet, zählt United Parcel Service (besser bekannt als: UPS) heute zu einem der führenden Paketzustellunternehmen der Welt. Jeden Tag werden über 24,3 Millionen Pakete von UPS in über 220 Ländern zugestellt. Der Konzern zahlt derzeit eine Dividendenrendite von rund 3,59 Prozent und nimmt eine Gewichtung von 0,36 Prozent im Portfolio von Bill Gates ein. Laut Seeking Alpha erhöht UPS die Dividende bereits seit 22 Jahren und ist damit auf dem besten Weg, ein Dividendenaristokrat zu werden (Unternehmen, die ihre Ausschüttungen seit mindestens 25 Jahren in Folge erhöhen). Die Aktie liegt seit Jahresbeginn schon fast fünf Prozent im Plus und findet sich ebenfalls im Portfolio von Börsen-Guru Warren Buffett. UPS kaufte bereits vergangenes Jahr ordentlich Aktien zurück, zudem wurde ein neues Rückkaufprogramm in Höhe von fünf Milliarden Dollar genehmigt. Sowohl Bill Gates als auch Warren Buffett ließen die Aktie im vierten Quartal im Vergleich zum Vorquartal unverändert, was dafür spricht, dass sie auch 2023 auf das Potenzial der Aktie setzen.

Ein weiteres Dividendenunternehmen, das ins Auge sticht, ist Coca-Cola FEMSA. Dabei handelt es sich um den weltweit größten Franchise-Abfüller von Coca-Cola mit Fokus auf Lateinamerika. Auch bei dieser Aktie handelt es sich um ein Basiskonsumgüterunternehmen, die auf Sicht von fünf Jahren eine Performance von 18 Prozent verzeichnet. Coca-Cola FEMSA nimmt mit 1,18 Prozent Gewichtung derzeit die neuntgrößte Position im Gates-Portfolio ein, bei der ebenfalls keine Änderungen im vierten Quartal vorgenommen wurden. Mit einer Dividendenrendite von 4,88 Prozent bietet das Unternehmen die höchste Dividendenrendite des gesamten Gates-Portfolios.

Die drittgrößte Dividendenrendite liefert mit 3,73 Prozent der amerikanische Betreiber von Telekommunikationsnetzen Crown Castle, der von aufstrebenden Trends wie 5G und Edge Computing ordentlich profitiert. Laut eigenen Angaben betreibt Crown Castle mehr als 40.000 Sendemasten und verfügt über ein Glasfaserkabelnetz von etwa 85.000 Meilen. Die Aktie nimmt derzeit eine Gewichtung von 0,54 Prozent im Gates-Portfolio ein und blieb im Vergleich zum vorigen Quartal ebenfalls unverändert.

