CSX Corporation

Unternehmensprofil

CSX Corp. führt eine Gruppe von Unternehmen, die eine der landesweit führenden Transportgesellschaften in den Vereinigten Staaten sind. Die Gruppe bietet schienengebundene Transportdienstleistungen und den Transport von Containern und Anhängern an. Die wichtigste Tochtergesellschaft CSX Transportation Inc. stellt eine Transportlieferkette durch das eigene rund 21.000 Meilen lange Eisenbahnnetz bereit, das Ballungszentren in 23 Bundesstaaten östlich des Flusses Mississippi, den District of Columbia und die kanadischen Provinzen Ontario und Quebec bedient. Das Unternehmen hat Zugang zu mehr als 70 Meeres-, Fluss- und See-Hafenterminals entlang der Atlantik- und Golfküste, dem Mississippi, den Großen Seen und dem St. Lawrence Seeweg. Das intermodale Geschäft verbindet Kunden mit den Eisenbahnen über Lastkraftwagen und Terminals. CSXT bedient auch tausende Produktions- und Vertriebsstätten über Gleisverbindungen zu rund 240 Kurz- und Regionalbahnen.

Offizielle Webseite: https://investors.csx.com/