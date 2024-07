Wenn diese Analysten empfehlen, eine Aktie zu kaufen, sollten Anleger aufmerksam sein: Denn es handelt sich um die derzeit fünf besten Analysten der Wall Street, deren Top-Empfehlungen wir hier vorstellen. Das Besondere: Sie sehen Kurschancen von bis zu 100 Prozent bei diesen bestimmten Aktien.

Diese fünf Experten haben es geschafft: Sie gelten derzeit als die besten Analysten, die die Wall Street zu bieten hat. Das Finanzportal TipRanks bewertet regelmäßig mehrere tausend Analysten anhand ihrer Performance und veröffentlicht, welche Kandidaten es an die Spitze schaffen. Diese fünf Analysten haben sich gegenüber 8.900 anderen Analysten durchgesetzt und gelten als die besten der Wall Street.

Wir wollten wissen, welche Aktien diese fünf Top-Analysten derzeit zum Kauf empfehlen und bei welchen Unternehmen sie besonders große Kurschancen sehen.

Auf diese Aktien mit hoher Kurschance setzen die besten Analysten der Welt

Den fünften Platz belegt Rick Schafer von Oppenheimer. Er konzentriert sich auf die Tech-Branche und hat dabei besonders den nordamerikanischen Markt im Blick. Obwohl er überwiegend Tech-Aktien empfiehlt, ist Schafer kein reiner Bulle; unter seinen Empfehlungen findet sich derzeit eine ausgewogene Mischung aus Halte- und Kaufempfehlungen. Besonders hervor sticht seine Empfehlung für das israelische Halbleiterunternehmen Valens, für das er ein Kursziel von vier US-Dollar sieht und damit über siebzig Prozent Kurschance. Allerdings ist die Aktie nicht in Deutschland handelbar. Weitere hohe Kurschancen sieht er bei den bekannten Tech-Unternehmen und ebenfalls Halbleiterunternehmen Broadcom, bei dem er ein Kursziel von 200 US-Dollar und eine Kurschance von über dreißig Prozent prognostiziert.

Timothy Arcuri von UBS nimmt den vierten Platz ein und hat bei seinen Empfehlungen ebenfalls eine ausgewogene Mischung aus Kauf- und Halteempfehlungen. Sein Fokus liegt ebenfalls auf Tech-Aktien, zusätzlich betrachtet er deutsche Aktien und Aktien aus dem Vereinigten Königreich. Mit einem Kursziel von 1.300 US-Dollar sieht er derzeit über 45 Prozent Kurschance für LAM Research, ein Unternehmen, das Geräte und Anlagen für die Halbleiterindustrie herstellt.

Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities zählt zu den größeren Bullen der Runde: Er reiht sich auf Platz drei ein, fokussiert sich ebenfalls auf Tech und deckt dabei nordamerikanische Aktien ab. Für Micron Technology, eines der größten Halbleiterunternehmen der Welt, sieht er mit einem Kursziel von derzeit 225 US-Dollar eine Kurschance von über hundert Prozent. Auch für Nvidia ist er optimistisch und sieht mit einem Kursziel von 200 US-Dollar, was zu den höchsten zählt, rund 77 Prozent Kurschance.

Auf Platz zwei folgt Mark Lipacis von Evercore, der auch schon des Öfteren den ersten Platz belegte. Dieser Analyst mit Fokus auf Tech-Aktien ist eher bullish eingestellt und achtet neben US-amerikanischen Aktien auch auf jene aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich oder Kanada. Für NXP Semiconductor sieht er mit einem Kursziel von 370 US-Dollar derzeit rund 46 Prozent Kurschance.

Diese Aktie empfiehlt der beste Analyst der Welt

Last but not least folgt auf Platz eins Patrick Brown von Raymond James. Der Analyst ist der einzige der Top fünf, der den Fokus nicht auf die Tech-Branche, sondern auf die industrielle Branche legt. Mit einem Kursziel von 40 US-Dollar sieht er derzeit knapp 17 Prozent Kurschance für die Eisenbahngesellschaft CSX, wie wir kürzlich berichteten. Mehr dazu lesen Sie hier.

