Dieser Analyst gilt seit Kurzem als der beste der Welt und hat drei Aktien auf seiner Empfehlungsliste, die nicht nur zweistellige Kurschancen bieten, sondern Anleger auch noch mit ihren Ausschüttungen erfreuen.

Es gibt einen neuen König der Wall Street: Der Analyst Patrick Brown von Raymond James gilt aktuell als der beste Analyst der Welt. Das ergibt eine neue Auswertung des Finanzportals "TipRanks", das mehrere tausend Wall-Street-Analysten regelmäßig anhand ihrer Performance bewertet. Brown hatte diesen Titel schon einmal inne, musste ihn allerdings zwischenzeitlich an seinen Kollegen, den Tech-Analysten Mark Lipacis von Evercore, abtreten.

Nun steht er wieder auf Platz eins und setzte sich gegen über 8.900 andere Analysten durch. Seine Erfolgsrate: 77 Prozent. Das bedeutet: In 77 Prozent der Fälle führten seine Empfehlungen zu einem positiven Return. Der durchschnittliche Ertrag, den er dabei mit seinen Empfehlungen erzielt, liegt bei über 20 Prozent. Brown ist schon seit 2004 bei Raymond James und aktuell als Managing Director dort tätig, mit dem Fokus auf Transport-, Abfall- und Industrie-Dienstleistungen. Dabei konzentriert er sich vor allem auf den nordamerikanischen Markt.

Doch welche Aktien zählen aktuell zu den Favoriten des neuen besten Analysten der Welt?

Diese drei genialen Dividenden-Aktien haben es dem besten Analysten der Welt besonders angetan

So empfiehlt der Analyst derzeit etwa die Eisenbahngesellschaft CSX Transportation. Mit einem Kursziel von 37 US-Dollar sieht Raymond James hier aktuell knapp zehn Prozent Kurschance. CSX ist einer der führenden Transportdienstleister der USA, verfügt über rund 20.000 Meilen Schienennetz und fast zwei Drittel aller Amerikaner leben laut Angaben von CSX in einem Versorgungsgebiet des Unternehmens. Obwohl eine Eisenbahngesellschaft nicht gerade neu und innovativ wirken mag, ist das Geschäft von CSX in der heutigen Zeit, in der man die Auswirkungen auf die Umwelt minimieren will, brandaktuell. Derzeit bietet die CSX-Aktie eine Dividendenrendite von knapp 1,4 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie rund 50 Prozent im Plus.

Bei der zweiten Aktie handelt es sich erneut um eine der großen US-Eisenbahngesellschaften: Union Pacific. Mit einem Kursziel von 262 US-Dollar sieht Raymond James hier rund zehn Prozent Kurschance. Die Tochtergesellschaft Pacific Railroad verbindet rund 23 US-Bundesstaaten. Der Konzern investierte laut eigenen Angaben von 2014 bis 2023 rund 34 Milliarden US-Dollar in sein Netz und seinen Betrieb. Das Unternehmen verfügt über 32.600 Streckenmeilen in 23 Bundesstaaten und hat über 7.000 Lokomotiven. Zudem erfreut Union Pacific auch noch mit einer Dividendenrendite von über zwei Prozent. Union Pacific hat eine sehr ähnliche Wertentwicklung wie CSX und liegt auf Sicht von fünf Jahren ebenfalls 50 Prozent im Plus. CSX weist mit einem KGV von 18 jedoch eine etwas geringere Bewertung auf als Union Pacific mit 21.

Eine äußerst spannende Aktie, die Brown zudem empfiehlt, ist Waste Management. Das Unternehmen gilt als das größte private Müllunternehmen der USA, betreibt mehrere Recyclinganlagen und Deponien. Das Geniale: Egal wie die Weltwirtschaft läuft, Müll gibt es immer und er wird immer mehr. Laut einer Studie des UN-Umweltprogramms soll es bis zum Jahr 2050 knapp 65 Prozent mehr Abfall geben. Das Unternehmen bietet eine Dividendenrendite von 1,4 Prozent. Nicht nur das: Seit 21 Jahren in Folge hebt das Unternehmen diese konsequent an. Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie fast 100 Prozent im Plus. Doch Raymond James sieht mit einem Kursziel von 235 US-Dollar noch immer acht Prozent Luft nach oben – und das, obwohl die Aktie seit Jahresanfang bereits über 20 Prozent im Plus liegt. Für dieses und das nächste Geschäftsjahr erwarten Analysten im Durchschnitt sogar ein zweistelliges Plus beim Gewinn je Aktie.

