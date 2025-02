Unternehmensprofil

Die Darden Restaurants, Inc. ist das weltweit größte Unternehmen im Bereich der Vollservice-Restaurants. Die Tochtergesellschaften des Unternehmens betreiben mehr als 1.800 Restaurants in den USA und Kanada unter den Marken Olive Garden, Longhorn Steakhouse, Cheddar's Scratch Kitchen, Yard House, The Capital Grille, Seasons 52, Bahama Breeze und Eddie V's Prime Seafood. Darüber hinaus werden mehr als 60 Restaurants von unabhängigen Dritten im Rahmen von Gebietsentwicklungs- und Franchiseverträgen betrieben.

Offizielle Webseite: https://www.darden.com/