Unternehmensprofil

Die Deutsche Pfandbriefbank AG (pbb) versteht sich als Spezialbank für die gewerbliche Immobilienfinanzierung und die Öffentliche Investitionsfinanzierung. Kerngeschäft ist das mittel- bis langfristige Kreditgeschäft. Dort nimmt der pbb-Konzern nach eigenen Angaben eine wichtige Aufgabe bei der Kreditversorgung der Immobilienwirtschaft wahr und unterstützt die öffentliche Hand mit Finanzierungen für Projekte zur Bereitstellung und Verbesserung der öffentlichen Infrastruktur. Neben klassischen, auf den Kunden zugeschnittenen Finanzierungslösungen werden Derivateprodukte zur Absicherung von Risiken im Zusammenhang mit dem Kreditgeschäft angeboten. Regional ist der pbb-Konzern in ausgewählten europäischen Ländern aktiv. Hervorgehoben werden Deutschland sowie Großbritannien und Frankreich. Außerdem ist der pbb-Konzern in Nordeuropa (vor allem Schweden) sowie in Mittel- und Osteuropa (insbesondere Polen, Tschechien, die Slovakei, Ungarn, Spanien und BeNeLux) tätig.

Offizielle Webseite: www.pfandbriefbank.com