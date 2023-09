Unternehmensprofil

Die DEUTZ AG ist einer der weltweit führenden Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen im Leistungsbereich bis 620 kW. Das Portfolio reicht von Diesel- über Gas- bis hin zu Hybrid- und vollelektrischen Antrieben, die in Bau- und Landmaschinen, in Nutz- und Schienenfahrzeugen sowie Material-Handling- und Schiffsanwendungen zum Einsatz kommen. Zudem bietet DEUTZ mit über 800 Vertriebs- und Servicepartnern in mehr als 130 Ländern zahlreiche Serviceleistungen. Die operativen Aktivitäten des Konzerns gliedern sich in die Segmente DEUTZ Compact Engines (flüssigkeitsgekühlte Motoren bis acht Liter Hubraum) und DEUTZ Customized Solutions, das die luftgekühlten Antriebe und flüssigkeitsgekühlten Motoren mit über acht Liter Hubraum sowie DEUTZ Xchange (Austauschmotoren und -teile sowie auslaufende Baureihen) umfasst. Im Segment Sonstiges sind die Firmen Torqeedo (Elektromobilität zu Wasser) und Futavis (Batteriemanagementsysteme im Hochvoltbereich) konsolidiert.

Offizielle Webseite: www.deutz.com