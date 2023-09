Unternehmensprofil

Digital Realty Trust Inc. besitzt, erwirbt, entwickelt und betreibt Rechenzentren. Das Portfolio des Unternehmens besteht aus qualitativ hochwertigen, strategisch gelegen Immobilien, die über eine physische und Connectivity- Infrastruktur verfügen. Damit unterstützt Digital Realty Trust Anwendungen und das Tagesgeschäft in den Bereichen Social-Networking, Mobile Kommunikation, Analytik sowie von Cloud-, Content- und IT-Services-Anbietern, Netzbetreibern und den Nutzern von Corporate Enterprise Data Centern, einschließlich Finanzdienstleister. Am 9. Oktober 2015 hat die als REIT tätige Digital Realty Trust Inc. für 1,9 Mrd. USD die Telx Holdings, Inc. erworben. Telx ist ein führender nationaler Anbieter von Rechenzentrums- und Colocation- sowie Verbindungs- und Cloud-Lösungen. Zum 31. Dezember 2015 bestand das Portfolio aus 139 operativen Objekten (davon acht von Seiten Telx), von denen sich 110 in Nordamerika, 23 in Europa sowie jeweils drei in Australien und Asien befinden.

Offizielle Webseite: www.digitalrealtytrust.com