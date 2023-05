Im Ruhestand möchten viele Anleger auf hochausschüttende Dividendenaktien setzen, um mit dem regelmäßigen Cashflow die eigenen Ausgaben bezahlen zu können. Doch dafür braucht es die richtigen Titel. Diese drei sind besonders spannend.

Mit diesen Hochdividendenaktien können Sie entspannt in den Ruhestand gehen

Doch gerade letzteres dürfte nicht allzu schwer sein, da es einige hochqualitative Dividendenaktien gibt, welche auch noch in 20 oder mehr Jahren höchstwahrscheinlich eine Ausschüttung zahlen dürften. Besonders diese drei Hochdividendenaktien für den Ruhestand könnten dabei für Anleger interessant sein:

Münchener Rück (Dividendenrendite 3,5 Prozent)

Erster Wert ist dabei der größte Rückversicherer der Welt: die Münchener Rück. Das Unternehmen ist nicht nur Marktführer in seiner Nische, sondern hat auch durch Preiserhöhung seine Macht und seinen Einfluss bewiesen.

Nach vorn gerichtet, dürfte das Geschäftsmodell des Unternehmens selbst bei zunehmenden Katastrophen auf der Welt weiter erfolgreich sein. Dabei sollte auch die Dividende, deren aktuelle Rendite auf den Kurs bei 3,5 Prozent liegt, weiter nachhaltig verdient, gezahlt und vielleicht sogar noch gesteigert werden.

Übrigens: Finden Sie im brandneuen BÖRSE ONLINE Kreditkarten-Vergleich heraus, welcher Anbieter aktuell die besten Konditionen für eine Kreditkarte bietet.

Iberdrola (Dividendenrendite 4,9 Prozent)

Auch spannend und noch mehr zukunftsorientiert ist das Geschäftsmodell von Iberdrola. Der Energieversorger gilt als einer der größten Anbieter im Bereich der erneuerbaren Energien und investiert auch hier weiter kräftig.

Vor diesem Hintergrund sollte also die Existenzgrundlage des Geschäftes gesichert sein, anders als bei vielen Konkurrenten, wo eine solche Transformation noch aussteht. Aktuell zahlt der international agierende Konzern eine satte Dividende, deren Rendite bei 4,9 Prozent auf den Kurswert liegt.

Digital Realty Trust (Dividendenrendite: 5,1 Prozent)

Wert Nummer drei verspricht aber in Zukunft nicht nur seine Existenz, sondern auch eine Menge Wachstum. Dabei handelt es sich um den Hochdividendenwert und REIT Digital Realty Trust mit einer Dividendenrendite von 5,1 Prozent.

Konkret besteht das Geschäftsmodell in dem Betreiben von Serverfarmen und der Vermietung derer, was in Zukunft bei wachsenden Kapazitäten, ein immer größerer Markt werden könnte. Dementsprechend scheint es wahrscheinlich, dass auch in 20 Jahren noch Digital Realty (vielleicht sogar wesentlich höhere) Dividenden an Anleger zahlt.

Lesen Sie auch: 3 perfekte ETF-Portfolios für die Altersvorsorge

oder: Riesiges Dividendenwachstum: Diese Aktien zahlen hohe Dividenden und erhöhen jedes Jahr kräftig

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.