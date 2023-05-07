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DocCheck

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WKN A1A6WE
ISIN DE000A1A6WE6
Börse -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2025 2024 2023 2022 2021
    Umsatz (Mio) 56,60 54,64 54,22 62,90 85,92
    Nettogewinn (Mio) 5,33 5,28 2,13 6,27 11,82
    Gewinn/Aktie 1,05 1,04 0,45 1,25 2,27
    Dividende/Aktie 1,00 0,75 0,75 1,00 1,00
    Rendite (%) 8,20 8,93 8,33 7,19 3,22
    KGV 11,62 8,08 20,00 11,12 13,70
    KUV 1,09 0,78 0,84 1,11 1,82

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    DocCheck AG ist die Holding einer Unternehmensgruppe, die sich auf den Wachstumsmarkt Healthcare spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen der Gesellschaft liegen in den Bereichen Marketing, Customer Relationship Management und eCommerce. Im operativen Geschäft stehen dafür die zwei Marken DocCheck (Access-, Handels- und Portalgeschäft) und antwerpes (Agenturgeschäft). DocCheck betreibt das laut Unternehmensangaben größte und am schnellsten wachsende Internetportal für medizinische Fachkreise in Europa. Die antwerpes entwickelt und realisiert kreative Kommunikationsdienstleistungen für den Healthcare- und B2B-Markt auf Basis neuer und klassischer Medien. Der Konzern berichtet in den Segmenten "DocCheck" und "DocCheck Shop", "DocCheck Guano" und "antwerpes".

    Offizielle Webseite: https://www.doccheck.ag

    Aktionärsverteilung