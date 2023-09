Unternehmensprofil

DocCheck AG ist die Holding einer Unternehmensgruppe, die sich auf den Wachstumsmarkt Healthcare spezialisiert hat. Die Kernkompetenzen der Gesellschaft liegen in den Bereichen Marketing, Customer Relationship Management und eCommerce. Im operativen Geschäft stehen dafür die zwei Marken DocCheck (Access-, Handels- und Portalgeschäft) und antwerpes (Agenturgeschäft). DocCheck betreibt das laut Unternehmensangaben größte und am schnellsten wachsende Internetportal für medizinische Fachkreise in Europa. Die antwerpes entwickelt und realisiert kreative Kommunikationsdienstleistungen für den Healthcare- und B2B-Markt auf Basis neuer und klassischer Medien. Der Konzern berichtet in den Segmenten "DocCheck" und "DocCheck Shop", "DocCheck Guano" und "antwerpes".

Offizielle Webseite: www.doccheck.ag