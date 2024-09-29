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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Drägerwerk Vz.

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WKN 555063
ISIN DE0005550636
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3,77 3,63 3,48 3,37 3,37
    Nettogewinn (Mrd) 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11
    Gewinn/Aktie 8,43 8,23 13,73 13,28 5,86
    Dividende/Aktie 2,52 2,49 2,21 1,97 1,74
    Rendite (%) 2,32 2,18 3,21 4,22 3,40
    KGV 12,30 12,90 5,02 3,52 8,74
    KUV 0,51 0,53 0,17 0,12 0,13

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Drägerwerk AG & Co. KGaA entwickelt, produziert und vertreibt Geräte und Systeme in den Bereichen Medizin- und Sicherheitstechnik. Die Entwicklungs- und Produktionsstätten des Konzerns sind in Deutschland, Großbritannien, Schweden, Tschechien, Südafrika, in den USA, Brasilien und China. Während sich der Konzern in der Medizintechnik auf Geräte zur Messung von Vitalfunktionen im klinischen Akutbereich fokussiert hat, deckt der Konzern in der Sicherheitstechnik Anwendungen im Bereich Personenschutz- und Gasmess-Technologie sowie im ganzheitlichen Gefahrenmanagement ab. Ein weltweites Netzwerk aus eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften in über 50 Ländern und Vertretungen in fast 200 Ländern ermöglichen es dem Konzern, rund 80% seines Umsatzes außerhalb Deutschlands zu erzielen. Seit 2017 berichtet der Konzern in den drei Regionalsegmenten "Europa", "Amerika" und "Afrika, Asien und Australien".

    Offizielle Webseite: https://www.draeger.com

    Aktionärsverteilung