Unternehmensprofil

Duke Energy Corp. und ihre Tochtergesellschaften sind in den USA und Lateinamerika operativ tätig. Der Konzern ist in den drei Geschäftsfeldern Regulated Utilities (Regulierter Versorgung), International Energy und Commercial Power aktiv. Der Systembetreiber bedient 7,3 Millionen Endkunden im Südosten und Mittleren Westen der USA. Der Servicebereich umfasst rund 95.000 Quadratmeilen mit einer geschätzten Bevölkerung von 23 Millionen Menschen. Regulated Utilities bedient 500.000 Einzelhandelserdgaskunden im Südwesten von Ohio und Nord-Kentucky. Strom wird auch an den Großhandel verkauft. International Energy betreibt und verwaltet hauptsächlich Energieerzeugungsanlagen und betreibt Marketing und Vertrieb von Strom, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten. Außerhalb der USA zielen die Aktivitäten der Gruppe hauptsächlich auf Stromerzeugung in Lateinamerika. Commercial Power baut, entwickelt und betreibt Wind- und erneuerbare Solar-Projekte und Energieübertragungsprojekte in Kontinental-USA.

Offizielle Webseite: www.duke-energy.com