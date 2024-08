Hohe Dividendenrenditen und bis zu 20 Prozent Kurschance: Diese drei Dividendenaktien zählen jetzt zu den besten Kandidaten, die Sie laut Morningstar im August kaufen können.

Dividendenaktien zählen zu den Stars der Börse. Denn Unternehmen, die Anlegern von ihren Gewinnen etwas abgeben können, verfügen in der Regel über ein stabiles Geschäftsmodell und solide Zahlen.

Solche Aktien bieten sich gerade zu den aktuell eher turbulenteren Börsenzeiten an. Doch die Auswahl ist riesig – auf welche Kandidaten sollte man also setzen?

Die Experten von „Morningstar“ haben nun drei spannende Kandidaten für den Monat August verraten.

3 Top-Dividendenaktien für August laut Morningstar

So nennt David Harrell, Herausgeber des Morningstar DividendInvestor-Newsletters, für den Monat August die drei Dividendenaktien Duke Energy, American Tower und Wells Fargo.

Duke Energy gilt als einer der größten Energieversorger der USA und hob erst im Juli die Dividende an. Die Ausschüttungsrendite liegt hier aktuell bei stolzen 3,71 Prozent. Die Analysten von Morningstar rechnen bei der Aktie mit einem jährlichen Dividendenwachstum von durchschnittlich vier Prozent.

American Tower gilt als einer der größten REITs (Real Estate Investment Trust) der Welt und betreibt über 220.000 Mobilfunkmasten. Das Unternehmen führte 2012 eine vierteljährliche Dividende ein und erhöhte diese in den vergangenen fünf Jahren um 8,6 Prozent pro Jahr. Die Dividendenrendite liegt derzeit bei 2,9 Prozent und mit einem KGV von 32 ist die Aktie derzeit deutlich günstiger zu haben als sonst – das durchschnittliche KGV der vergangenen fünf Jahre liegt bei 58. Zwar wird 2024 wohl kein Dividendenwachstum stattfinden. Aber: „Die Analysten von Morningstar erwarten, dass das Dividendenwachstum im Jahr 2025 wieder aufgenommen wird, nachdem das Unternehmen seine Schulden abgebaut hat; während der Gewinnbesprechung von American Tower am 30. April gab das Management ebenfalls seine Absicht dazu an.“, schreibt David Harrell.

Wells Fargo gilt derzeit als die fünftgrößte Bank der Welt. Jüngst erhöhte sie die vierteljährliche Ausschüttung von 0,35 auf 0,40 US-Dollar. „Während die vierteljährliche Dividende unter ihrer Rate vor der Kürzung von 2020 liegt, hat Wells die vierteljährliche Dividendenrate in den letzten vier Jahren vervierfacht. Die Analysten von Morningstar erwarten, dass die jährliche Dividende in den nächsten vier Jahren auf 1,73 Dollar steigen wird“, so Morningstar-Experte Harrell. Aktuell liegt die jährliche Dividende bei 1,6 US-Dollar. Die Aktie liegt auf Sicht von fünf Jahren 20 Prozent im Plus. Ein durchschnittliches Kursziel von 64 US-Dollar bietet aber noch rund 20 Prozent Luft nach oben. Auch ist die Aktie mit einem KGV von 10 deutlich günstiger zu haben als sonst. Das durchschnittliche KGV der vergangenen fünf Jahre liegt nämlich bei 22.

