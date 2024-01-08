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elumeo

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WKN A11Q05
ISIN DE000A11Q059
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 44,40 41,10 39,09 43,39 45,39
    Nettogewinn (Mio) 0,90 0,30 -3,10 -4,42 -3,28
    Gewinn/Aktie 0,16 0,04 -0,52 -0,77 -0,58
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 9,94 39,75 - - -
    KUV 0,20 0,29 0,32 0,28 0,31

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die elumeo SE ist nach eigenen Angaben ein führendes europäisches E-Commerce-Unternehmen im Bereich Edelsteinschmuck. Die Produktion findet in Thailand statt. Der Vertrieb des Edelsteinschmucks in Europa erfolgt im Direktvertrieb über Kanäle wie Live-TV, Internet und Apps. Mit den Marken Juwelo und AMAYANI erreicht die elumeo Gruppe ihre Kunden heute in ganz Europa, über das Internetportal New York Gemstones weltweit. Darüber hinaus wird die Videoshopping Plattform jooli betrieben.

    Offizielle Webseite: https://www.elumeo.com

    Aktionärsverteilung