Unternehmensprofil

Die elumeo SE ist nach eigenen Angaben ein führendes europäisches Unternehmen im elektronischen Vertrieb von Edelsteinschmuck. Die Produktion findet in Thailand statt. Der Vertrieb des Edelsteinschmucks in Europa erfolgt im Direktvertrieb über elektronische Kanäle wie smart-TV, Internet und Handy. Mit den Marken Juwelo, Rocks and Co. Und AMAYANI erreicht die elumeo Gruppe ihre Kunden heute in ganz Europa, über das Internetportal New York Gemstones weltweit.

Offizielle Webseite: www.elumeo.com