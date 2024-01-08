elumeo
%
H T
WKN A11Q05
ISIN DE000A11Q059
Börse -
Stand -
Daten werden geladen ...
Aktuelle Nachrichten zu elumeo
dpa-AFX News zu elumeo
- -%
EQS-Adhoc: elumeo SE schließt Vertrag mit Prozessfinanzierer und erhebt Schadensersatzklage gegen Vodafone (deutsch)
- -%
EQS-News: elumeo SE kehrt im ersten Quartal 2026 nach erfolgreicher Restrukturierung zur Profitabilität zurück - Ausblick 2026 bestätigt (deutsch)
- -%
EQS-News: Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses 2025 verschiebt sich auf 12. Juni 2026 - Management erwartet keine wesentlichen Änderungen zu den bereits veröffentlichten Zahlen (deutsch)
- -%
EQS-News: elumeo SE kehrt auf Basis vorläufiger Zahlen nach erfolgreicher Restrukturierung zur Profitabilität zurück - Umsatzziel im Geschäftsjahr 2025 übertroffen, Ergebnisziel erreicht (deutsch)
- -%
EQS-News: elumeo SE wird auch in Q4/2025 planmäßig von positiven Effekten des laufenden Kosten- und Effizienzprogramms getragen (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|44,40
|41,10
|39,09
|43,39
|45,39
|Nettogewinn (Mio)
|0,90
|0,30
|-3,10
|-4,42
|-3,28
|Gewinn/Aktie
|0,16
|0,04
|-0,52
|-0,77
|-0,58
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|9,94
|39,75
|-
|-
|-
|KUV
|0,20
|0,29
|0,32
|0,28
|0,31
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die elumeo SE ist nach eigenen Angaben ein führendes europäisches E-Commerce-Unternehmen im Bereich Edelsteinschmuck. Die Produktion findet in Thailand statt. Der Vertrieb des Edelsteinschmucks in Europa erfolgt im Direktvertrieb über Kanäle wie Live-TV, Internet und Apps. Mit den Marken Juwelo und AMAYANI erreicht die elumeo Gruppe ihre Kunden heute in ganz Europa, über das Internetportal New York Gemstones weltweit. Darüber hinaus wird die Videoshopping Plattform jooli betrieben.
Offizielle Webseite: https://www.elumeo.com