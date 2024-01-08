Unternehmensprofil

Die elumeo SE ist nach eigenen Angaben ein führendes europäisches E-Commerce-Unternehmen im Bereich Edelsteinschmuck. Die Produktion findet in Thailand statt. Der Vertrieb des Edelsteinschmucks in Europa erfolgt im Direktvertrieb über Kanäle wie Live-TV, Internet und Apps. Mit den Marken Juwelo und AMAYANI erreicht die elumeo Gruppe ihre Kunden heute in ganz Europa, über das Internetportal New York Gemstones weltweit. Darüber hinaus wird die Videoshopping Plattform jooli betrieben.

Offizielle Webseite: https://www.elumeo.com