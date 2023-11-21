Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Endesa

%
H T
WKN 871028
ISIN ES0130670112
Börse -
Stand -
Endesa Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Endesa

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Endesa

    dpa-AFX News zu Endesa

    Pfeil rechts Weitere dpa-AFX News zu Endesa

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 21,88 22,21 21,42 21,31 25,46
    Nettogewinn (Mrd) 2,41 2,43 2,23 1,89 0,76
    Gewinn/Aktie 2,37 2,36 2,10 1,78 0,70
    Dividende/Aktie 1,75 1,71 1,58 1,00 1,00
    Rendite (%) 4,09 3,95 5,17 4,81 5,42
    KGV 17,90 18,28 14,59 11,67 26,37
    KUV 1,97 2,00 1,51 1,03 0,77

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Endesa SA ist ein weltweit agierender, spanischer Energiekonzern, der in Spanien die Nummer Eins ist und weltweit zu den größten Energieversorgern zählt. Neben der konventionellen Energieproduktion (Atomkraft, Wasser, Öl und Kohle) ist Endesa auch in den Bereichen Gas mit kombinierten Kohle-Gas-Kraftwerken (combined cycle plants) und den erneuerbaren Energien engagiert. Die Gruppe ist neben Spanien und Portugal auch in Lateinamerika stark vertreten. Das operative Geschäft unterteilt sich in die Segmente "Generation (incl. Supply)", "Distribution" sowie "Structure". Großaktionär des spanischen Konzerns ist die italienische ENEL, die selbst zu den führenden Anbietern im Bereich Strom und Gas in Europa und Lateinamerika zählt.

    Offizielle Webseite: https://www.endesa.com

    Aktionärsverteilung