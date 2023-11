Unternehmensprofil

Endesa SA ist ein weltweit agierender, spanischer Energiekonzern, der in Spanien die Nummer Eins ist und weltweit zu den größten Energieversorgern zählt. Neben der konventionellen Energieproduktion (Atomkraft, Wasser, Öl und Kohle) ist Endesa auch in den Bereichen Gas mit kombinierten Kohle-Gas-Kraftwerken (combined cycle plants) und den erneuerbaren Energien engagiert. Die Gruppe ist neben Spanien und Portugal auch in Lateinamerika stark vertreten. Das operative Geschäft unterteilt sich in die Segmente "Generation (incl. Supply)", "Distribution" sowie "Structure". Großaktionär des spanischen Konzerns ist die italienische ENEL, die selbst zu den führenden Anbietern im Bereich Strom und Gas in Europa und Lateinamerika zählt.

Offizielle Webseite: www.endesa.com