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Engie

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WKN A0ER6Q
ISIN FR0010208488
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 81,55 76,87 71,94 73,81 82,57
    Nettogewinn (Mrd) 5,35 5,12 4,75 4,97 2,90
    Gewinn/Aktie 1,99 1,91 1,52 1,66 0,88
    Dividende/Aktie 1,46 1,40 1,35 1,48 1,43
    Rendite (%) 5,35 5,13 6,02 9,67 8,98
    KGV 13,01 13,81 14,74 9,22 18,09
    KUV 0,85 0,89 0,75 0,50 0,47

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    ENGIE S.A. ist ein französischer Energieversorger, der weltweit in 50 Ländern agiert und sich als größten unabhängigen Energieproduzenten der Welt bezeichnet. Das Angebotsspektrum umfasst verschiedene gasbetriebene Energiequellen, abgasarme Energiegeneratoren sowie Kernkompetenzen auf den Gebieten unabhängige Stromproduktion, Flüssiggas, erneuerbare Energien und Dienstleistungen im Bereich Energieeffizienz. So sieht sich der Konzern als die weltweite Nummer eins der Energieproduzenten aus nicht-nuklearen Quellen und als Nummer eins beim Gastransport und -vertrieb sowie dem -import in Europa. Die operativen Geschäftstätigkeiten gliedern sich in neun Regionalsegmente: "Nordamerika", "Lateinamerica", "Afrika/Asien", "Benelux", "Frankreich", "Europa" (ohne Frankreich & Benelux), "Infrastructures Europe", "GEM (Global Energy Management) &LNG (Flüssigerdgas)" und "Sonstiges". ENGIE ist 2008 aus der Fusion der beiden Konzerne Gaz de France und SUEZ hervorgegangen.

    Offizielle Webseite: https://www.engie.com

    Aktionärsverteilung