Unternehmensprofil

Die Entergy Corporation ist ein US-amerikanischer Energieversorger und als solcher der zweitgrößte Betreiber von Kernkraftwerken in den USA. Der Konzern verfügt über eine Kapazität von rund 30.000 Megawatt und beliefert rund 2,8 Mill. Kunden hauptsächlich in Arkansas, Louisiana, Mississippi und Texas. Zu den Unternehmen des Konzerne gehören Entergy Arkansas, Inc., Entergy Gulf States Louisiana, L.L.C., Entergy Louisiana LLC, Entergy Mississippi, Inc., Entergy New Orleans, Inc., Entergy Texas, Inc., Entergy Nuclear, Entergy Wholesale Commodities, Entergy Solutions District Cooling, LP sowie Entergy Thermal, LLC.

Offizielle Webseite: www.entergy.com