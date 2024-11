Wasserstoff-Aktien hatte es in der Vergangenheit nicht leicht, der Energieträger hat aber nach wie vor viel Potenzial für die Zukunft. Aktien wie die von Plug Power gehören laut Morningstar aber nicht unbedingt zu den größten Profiteuren.



Wasserstoff kann immer noch zu einer der wichtigsten Komponenten der Energiewende werden, in den letzten Jahren ist der Hype um den Energieträger aber merklich abgeflacht. Der Morningstar Global Hydrogen Index musste in den letzten drei Jahren immer wieder Verluste hinnehmen und verzeichnete erst in diesem Jahr erst wieder ein leichtes Plus von knapp fünf Prozent, mit dem die Branche aber weiterhin nicht annährend den breiten Markt schlagen kann.

Leidtragende bei all den politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten rund um das Thema Wasserstoff ist unter anderem die Aktie von Plug Power, die in diesem Jahr an der Börse nicht viel zu bieten hatte.



Plug Power ist einer der Wasserstoff-Verlierer

Mit einem Jahresverlust von 56,22 Prozent ist die Aktie von Plug Power einer der großen Verlierer in der Branche. Der Konzern verbrennt momentan vor allem Geld und kommt schlecht mit dem wachsenden Konkurrenzdruck klar. Dabei sind vor allem blauer und grüner Wasserstoff als zukunftsträchtiger Energieträger immer noch ein Thema. Bis zum Jahr soll die weltweite Nachfrage nach Wasserstoff bei rund 430 Millionen Tonnen pro Jahr liegen. Der Wert läge damit mehr als viermal höher als noch im Jahr 2022.

Und manche Unternehmen laufen schon jetzt weit besser als Plug Power. Als größter Branchengewinner des Jahres gilt der US-Versorger Entergy mit einem Kursgewinn von 45,28 Prozent. Der Konzern investierte beispielsweise in das 300-Megawatt-Wasserstoffwerk von Monarch Energys. Aber auch daneben gibt es einige Unternehmen, die Anleger laut Morningstar noch vor Plug Power eine Chance geben könnten, das langfristige Potenzial von Wasserstoff für sich zu nutzen.



Auch Linde dabei: Diese Aktien profitieren laut Morningstar besonders vom Wasserstoff-Boom

Laut Morningstar sind vor allem industrielle Gasunternehmen wie Air Liquide, Linde oder Air Products & Chemicals große Profiteure des Hypes um Wasserstoff. Die Konzerne können den Angaben zufolge effektiv von der Produktion bis zur Logistik die gesamte Wertschöpfungskette abdecken.



Die Aktie von Linde finden Sie übrigens auch im Aktien für die Ewigkeit Index von BÖRSE ONLINE.



Zudem hat das Analysehaus Unternehmen wie Chart Industries oder SSE als Einstiegsmöglichkeiten im Blick. Deren Aktien werden von den Experten derzeit als unterbewertet eingestuft. Es muss also nicht immer um Plug Power gehen, wenn man nach Investitionschancen beim Thema Wasserstoff sucht.

