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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Envitec

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WKN A0MVLS
ISIN DE000A0MVLS8
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2025 2024 2023 2022 2021
    Umsatz (Mio) 337,26 373,98 452,19 406,59 272,18
    Nettogewinn (Mio) 16,66 29,78 64,07 48,26 16,87
    Gewinn/Aktie 1,12 2,01 4,31 3,25 1,14
    Dividende/Aktie - 0,50 3,00 2,00 1,00
    Rendite (%) - 1,73 8,15 3,61 2,58
    KGV 15,36 14,38 8,54 17,05 33,95
    KUV 0,76 1,15 1,21 2,04 2,13

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die EnviTec Biogas AG deckt im Bereich Biogasanlagen die gesamte Wertschöpfungskette ab. Das Unternehmen sieht sich, gemessen an der installierten elektrischen Anschlussleistung, als der führende integrierte Anbieter von Biogasanlagen in Europa. Das Leistungsspektrum der Gesellschaft reicht von Planung und Projektierung über den schlüsselfertigen Bau bis hin zur Betriebsführung eigener und fremder Biogasanlagen. Dienstleistungen rund um Betrieb und Wartung von Anlagen ergänzen das Angebot. Das operative Geschäft teilt sich in die vier Segmente "Anlagenbau", "Eigenbetrieb, "Service" und "Energiedienstleistungen". Weltweit ist das Unternehmen in über 20 Ländern aktiv. Zu den Kunden zählen neben Landwirten auch Finanzinvestoren, Projektentwickler, Industrieunternehmen und Energieversorger.

    Offizielle Webseite: https://www.envitec-biogas.de

    Aktionärsverteilung