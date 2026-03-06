Envitec
Aktuelle Nachrichten zu Envitec
dpa-AFX News zu Envitec
EQS-News: EnviTec Biogas AG: Hauptversammlung bestätigt Dividendenaussetzung. Strategischer Wandel vom Strom- zum Biomethanproduzenten wird fortgesetzt (deutsch)
EQS-News: EnviTec Biogas mit solider Entwicklung im Geschäftsjahr 2025 - kurzfristige Belastungen dämpfen Ausblick auf 2026, Wachstumsperspektiven ab 2027 (deutsch)
EQS-Adhoc: EnviTec Biogas veröffentlicht Prognose: Gedämpfte Ergebnisentwicklung im laufenden Geschäftsjahr 2026, wachsende Erlöse und Erträge im Jahr 2027; Aussetzung der Dividende für 2025 vorgeschlagen (deutsch)
EQS-News: EnviTec Biogas verzeichnet im ersten Halbjahr 2025 eine solide Geschäftsentwicklung in herausforderndem Marktumfeld (deutsch)
EQS-News: EnviTec Biogas AG: Hauptversammlung wählt Franz-Josef Wiese zum neuen Aufsichtsrat und kritisiert THG-Referentenentwurf (deutsch)
EQS-News: EnviTec Biogas mit robuster Geschäftsentwicklung auf hohem Niveau nach Rekordjahren (deutsch)
EQS-News: EnviTec Biogas erweitert sein Portfolio um Wind- und Solarkraft: EnviTec Wind|Solar GmbH & Co. KG setzt auf Technologieoffenheit fur die Klimawende (deutsch)
EQS-News: EnviTec Biogas verzeichnet im ersten Halbjahr 2024 eine starke Geschäftsentwicklung und bestätigt seine Prognose (deutsch)
EQS-News: EnviTec Biogas vermeldet Markteintritt in Schweden: 400 Nm³/h starke EnviThan Gasaufbereitungsanlage startet in Inbetriebnahmephase (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|Umsatz (Mio)
|337,26
|373,98
|452,19
|406,59
|272,18
|Nettogewinn (Mio)
|16,66
|29,78
|64,07
|48,26
|16,87
|Gewinn/Aktie
|1,12
|2,01
|4,31
|3,25
|1,14
|Dividende/Aktie
|-
|0,50
|3,00
|2,00
|1,00
|Rendite (%)
|-
|1,73
|8,15
|3,61
|2,58
|KGV
|15,36
|14,38
|8,54
|17,05
|33,95
|KUV
|0,76
|1,15
|1,21
|2,04
|2,13
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die EnviTec Biogas AG deckt im Bereich Biogasanlagen die gesamte Wertschöpfungskette ab. Das Unternehmen sieht sich, gemessen an der installierten elektrischen Anschlussleistung, als der führende integrierte Anbieter von Biogasanlagen in Europa. Das Leistungsspektrum der Gesellschaft reicht von Planung und Projektierung über den schlüsselfertigen Bau bis hin zur Betriebsführung eigener und fremder Biogasanlagen. Dienstleistungen rund um Betrieb und Wartung von Anlagen ergänzen das Angebot. Das operative Geschäft teilt sich in die vier Segmente "Anlagenbau", "Eigenbetrieb, "Service" und "Energiedienstleistungen". Weltweit ist das Unternehmen in über 20 Ländern aktiv. Zu den Kunden zählen neben Landwirten auch Finanzinvestoren, Projektentwickler, Industrieunternehmen und Energieversorger.
Offizielle Webseite: https://www.envitec-biogas.de