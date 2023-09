Unternehmensprofil

Die Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen und entwickelt vorwiegend neuartige Produkte für die Krebsdiagnostik. Auf der Basis von DNA-Methylierungs-Biomarkern zielen die Tests darauf ab, Krebs im Frühstadium zu diagnostizieren. Ihre Produkte vermarktet die Gesellschaft direkt und über eine nicht exklusive Lizenzstrategie über Diagnostikanbieter mit breitem Kundenzugang. Zu den strategischen Partnern von Epigenomics zählen im Bereich diagnostische Testprodukte und Dienstleistungen Abbott Molecular Inc., Sysmex Corp., Quest Diagnostics Inc. und ARUP Laboratories Inc. sowie bei Produkten für die Forschung und zur Probenvorbereitung die QIAGEN NV.

Offizielle Webseite: www.epigenomics.com