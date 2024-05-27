Unternehmensprofil

Die Ernst Russ AG (zuvor HCI Capital AG) versteht sich als eine international agierende Reederei und maritimer Investmentmanager. Das Segment Shipping ist der Nukleus des Geschäfts. Hier agiert das Unternehmen als Investor in nachhaltige Schiffsprojekte. Ende 2020 betreute die Gruppe eine Flotte von 30 Schiffen, an denen sie maßgeblich beteiligt ist; 16 dieser Schiffe wurden konsolidiert. Dieses Portfolio umfasst überwiegend Containerschiffe der Größenklassen von 700 bis 6.600 TEU und einen Handysize-Bulker mit 38.000 dwt. Darüber hinaus ist die Ernst Russ-Gruppe im Fonds- und Assetmanagement der Assetklassen Schiff und Alternative Investments tätig. Diese Aktivitäten gehören zum Segment Management Services. Hier werden Fonds- und Assetmanagement-Dienstleistungen oder angrenzende Services für Schiffe bzw. Schiffsgesellschaften erbracht. Die Gesellschaften des früheren Segments Real Estate sind 2020 verkauft und zum 31. Oktober endkonsolidiert worden.

Offizielle Webseite: https://www.ernst-russ.de