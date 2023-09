Unternehmensprofil

Die EUWAX AG bietet ein diversifiziertes, hochwertiges Finanzdienstleistungsangebot. Seit 2009 fokussiert sich die von der Börse Stuttgart beherrschte Gesellschaft innerhalb des Konzerns auf QLP-Services (Quality-Liquidity-Provider), während ein Großteil der Overheadfunktionen auf andere Konzerngesellschaften übertragen wurde. Als Ansprechpartner an der Börse spendet EUWAX Liquidität und prüft alle Taxen und Eingaben auf Plausibilität. Die Handelsbereiche des Unternehmens teilen sich in verbriefte Derivate, Inlands-Aktien, Anleihen sowie aktive und passive Fonds ein. EUWAX erbringt ihre Finanzdienstleistung ausschließlich am Stuttgarter Handelsplatz.

Offizielle Webseite: www.euwax-ag.de