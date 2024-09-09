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H2APEX Group SCA

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WKN A0YF5P
ISIN LU0472835155
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 26,89 14,36 13,96 31,05 16,39
    Nettogewinn (Mio) -13,86 -22,43 -33,77 -27,82 -24,64
    Gewinn/Aktie -0,26 -0,52 -0,80 -0,77 -0,69
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 1,41 2,28 2,84 6,56 5,63

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die H2APEX Group SCA (zuvor exceet Group SCA) ist in der dezentralen Versorgung mit grünem Wasserstoff aktiv. Konkret entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt die Gesellschaft Wasserstoff-Elektrolyseanlagen mit einer Kapazität unter 1 GW. Sie dienen der Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von Wasserstoff und -derivaten wie LOHC und E-Fuels. Die Anlagen werden in energieintensiven Industrien wie der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie eingesetzt. Zudem bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten. Hervorgegangen ist die Gesellschaft aus dem Zusammenschluss der früheren exceet Group SCA mit der APEX Nova Holding GmbH, die am 19. Januar 2024 abgeschlossen wurde. Gleichzeitig erfolgte die Umfirmierung in H2APEX Group SCA. Die vormalige exceet war Ende Juli 2011 aus der Helikos SE hervorgegangen, dem ersten an einer deutschen Börse notierten SPAC.

    Offizielle Webseite: https://www.h2apex.com

    Aktionärsverteilung