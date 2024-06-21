Unternehmensprofil

EXOR N.V. (vorher EXOR S.p.A.) bezeichnet sich selbst als eine der europaweit führenden Investmentgesellschaften. Das Unternehmen entstand aus der Fusion von IFIL (Istituto Finanziario Industriale Laniero) und IFI (Istituto Finanziario Italiano) im März 2009. EXOR ist ein Hauptanteilseigner der Fiat-Gruppe (29,41%) und hält außerdem Investitionen in CNH Industrial (27,29%), Juventus (63,77%), The Economist (43,4%) sowie Banca Leonardo (16,51%). Die Gründung der ehemaligen Muttergesellschaft IFI geht auf das Jahr 1927 zurück, als Senator Giovanni Agnelli IFI gründete, um die von ihm bereits 1899 gegründete Fabbrica Italiana Automobili Torino (Fiat) zusammen mit weiteren Unternehmen zu kontrollieren und zu managen.

Offizielle Webseite: https://www.exor.com